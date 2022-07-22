Нижний Новгород, 22 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 122 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 412 979 человек на 22 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 13 жителей области, накануне в больницы попали 22 человека.

С начала пандемии в регионе выявили 425 488 случаев заражения коронавирусом, из них 81 — за минувшие сутки. 11 593 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе был зарегистрирован один летальный случай, накануне также скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 95 жителей региона.