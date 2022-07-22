Таллин, 22 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум.

Пляж

Загрязнение нефтепродуктами популярного таллинского пляжа Штромка может очень давним — с советских времен, его устранение требует времени и может стоить более 200 000 евро. Об этом сообщил Департамент охраны окружающей среды.

Руководитель ведомства Райнер Вакра отметил, что загрязнение, обнаруженное на Штромка этим летом, в целом не представляет особой опасности ни для людей, ни для природы: «В настоящий момент мы предполагаем, что речь идет о загрязнении еще с советского времени, ему несколько десятков лет. Так что у нас есть время для изучения вопроса, чтобы не нанести еще большего вреда окружающей среде».

Районное самоуправление столицы Эстонии хочет начать работы по устранению загрязнения как можно скорее, но, по словам старейшины района Пыхья-Таллин Мануэлы Пихлап, прежде чем приступить к очистке, необходимо точно определить, что это за загрязнение, где именно оно находится и насколько велика площадь, которую оно охватывает.

«Если копать, не ведая, что под землей, то можно лишь усугубить положение. На данный момент загрязнение локально», — пояснила Пихлап.

В ходе первоначальных работ по очистке выяснилось, что загрязнение больше предполагаемого и глубже проникло в почву. Поэтому для его удаления требуется специальное оборудование. Однако стоимость работ настолько высока, что необходимо организовать конкурс госзакупки, сообщили в в департаменте.