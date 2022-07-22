Бишкек, 22 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В столице Киргизии действует подпольная группа, занимающаяся сбытом фальшивых долларов США и спонсирующая одну из международных террористических организаций. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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Сотрудникам киргизских спецслужб удалось задержать одного из её участников — гражданина Азербайджана. Подозреваемого поймали с поличным, когда он пытался сбыть поддельные $3 800.

Также в ходе обыска по месту временного проживания задержанного силовики обнаружили и изъяли фальшивые банкноты на сумму $17 400.

Задержанного иностранца водворили в следственный изолятор комитета нацбезопасности. Расследование продолжается.

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