Москва, 22 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал журналистам, что 22 июля состоится совещание президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков подтвердил, что глава Минобороны Сергей Шойгу вылетел в Стамбул для подписания соглашения по поставкам зерна.