Путин проведёт совещание с членами Совбеза России
Москва, 22 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он рассказал журналистам, что 22 июля состоится совещание президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков подтвердил, что глава Минобороны Сергей Шойгу вылетел в Стамбул для подписания соглашения по поставкам зерна.