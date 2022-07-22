Ярославль, 22 июля 2022, 13:54 — REGNUM Прокуратура Ярославской области усмотрела признаки конфликта интересов у председателя комитета по аграрной политике областной думы Михаила Никешина. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ответ прокуратуры на свой запрос опубликовала депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина.
Ранее прокуратура выявляла у Никешина нарушение при подачи декларации о доходах — он не указал построенный, но не зарегистрированный дом. Вопрос рассматривал комитет по этике думы и признал нарушение неумышленным. В этом случае решение о возможном наказании также будет принимать тот же комитет, куда прокуратура направила документы.
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