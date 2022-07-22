Ярославль, 22 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области усмотрела признаки конфликта интересов у председателя комитета по аграрной политике областной думы Михаила Никешина. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Duma.yar.ru Михаил Никешин

Ответ прокуратуры на свой запрос опубликовала депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина.

«В части доводов о возможном несоблюдении законодательства о противодействии коррупции депутатом Ярославской областной Думы установлено, что Никешин М. В. входил в состав градостроительной комиссии Ярославского муниципального района, комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района как лицо, заметающее государственную должность Ярославской области, присутствовал на заседаниях коллегиального органа по вопросам, которые затрагивали объекты, принадлежащие на праве собственности ему лично, его отцу, а также отцу супруги, в связи с чем имеются косвенные признаки конфликта интересов», — говорится в ответе прокуратуры Ярославской области.

Ранее прокуратура выявляла у Никешина нарушение при подачи декларации о доходах — он не указал построенный, но не зарегистрированный дом. Вопрос рассматривал комитет по этике думы и признал нарушение неумышленным. В этом случае решение о возможном наказании также будет принимать тот же комитет, куда прокуратура направила документы.