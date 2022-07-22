Владимир, , 13:49 — REGNUM Во Владимирской области 22 июля выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки госпитализированы шесть человек. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 590 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 804 пациента, в том числе четыре — за последние сутки.

За весь период скончались 3496 человек. Подтвержден один новый летальный случай.