Москва, , 13:46 — REGNUM С 5 по 20 июля в ходе военной спецоперации Вооружённые силы России уничтожили четыре установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили 22 июля в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ Admoblkaluga.ru

Данные установки произведены в США и были переданы Украине. Всего за 15 дней уничтожены четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.

В ведомстве уточнили, что две пусковые установки были уничтожены возле Малотарановки, ещё одна установка и транспортно-заряжающая машина — возле Красноармейска. Ещё одна единица техники ликвидирована в Константиновке.