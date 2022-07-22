Воткинск, Удмуртия, , 13:39 — REGNUM В Воткинске между домами №14 и 14а по улице Робеспьера при проведении земляных работ был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

Корпус от гранаты, найденный в Воткинске пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Предмет похожий на гранату обследовали взрывотехники группы разминирования ОМОН «Барс». Установлено, что находка является корпусом от гранаты Ф — 1 со следами коррозии. Взрывчатых веществ она не содержит.

Как сообщало ИА REGNUM, на берегу Камы возле села Нечкино неделей ранее был обнаружен артиллерийский снаряд. На месте было определено, что это 125 мм бронебойный оперённый подкалиберный снаряд, со следами коррозии.

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