Бишкек, , 13:38 — REGNUM За первое полугодие 2022 года в бюджет Киргизии поступило около 338,2 млн (239,5 млн рублей) налогов от предпринимателей и компаний, работающих в сфере туризма. Об этом заявила замдиректора департамента туризма Кыял Кенжематова, передаёт «24.kg».

Озеро Иссык-Куль в Киргизии Қайырқан Әсем

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По её словам, это на 107 млн сомов (75,8 млн рублей) или на 46,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Чиновница отмечает, что в прошлом году поток туристов в Киргизию значительно снизился из-за пандемии и мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а потому многие туристические объекты вынуждены были закрыться.

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