Нарва, Эстония, , 13:38 — REGNUM Департамент окружающей среды Эстонии дал компании Enefit Power разрешение использовать для снабжения горячей водой и отоплением Нарвы сланцевое масло. Об этом сообщила пресс-служба ГАО «Эстонская энергия» (Eesti Energia), куда входит предприятие.

Добыча сланцевого газа

Отмечается, что масло будет задействовано в 11-м блоке Балтийской электростанции до конца апреля 2023 года.

Руководитель отдела по связям с общественностью концерна Eesti Energia Кристина Костина сказала, что уже с 22 июля 2022 года начатопроизводство горячей воды для муниципального предприятия теплоснабжения AS Narva Soojusvоrk с использованием сланцевого масла.

«Сланцевое масло дешевле газа. И это придает уверенности всем нарвитянам, что без горячей воды они не останутся», — добавила она.

Чувство безопасности также поддерживает возможность использования сланцевого масла для отопления городских и жилых коммуникаций: «Как вы знаете, в Нарве объявлена чрезвычайная ситуация, но, к счастью, теперь это разрешение получено».

Руководитель Enefit Power Андреса Вайнола заявил, что использование сланцевого масла означает уменьшение счетов за отопление как минимум в два раза на фоне нынешних рекордных цен на природный газ.

Ранее использование сланца в регионе и Нарве было ограничено директивами Еврокомиссии и решениями правительства Эстонии.