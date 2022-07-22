Бишкек, 22 июля 2022, 13:37 — REGNUM В столице Киргизии задержали 46-летнего гражданина России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.
Ранее в милицию обратился местный житель и пожаловался на иностранца, который взял у него $150 тысяч (около 8,5 млн рублей), пообещав вложить эти деньги в некую «банковскую транзакцию» и вернуть в виде прибыли уже $30 млн (более 1 млрд 694 млн рублей).
Правоохранители установили личность подозреваемого, задержали его и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».