Бишкек, , 13:37 — REGNUM В столице Киргизии задержали 46-летнего гражданина России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Ранее в милицию обратился местный житель и пожаловался на иностранца, который взял у него $150 тысяч (около 8,5 млн рублей), пообещав вложить эти деньги в некую «банковскую транзакцию» и вернуть в виде прибыли уже $30 млн (более 1 млрд 694 млн рублей).

Правоохранители установили личность подозреваемого, задержали его и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».