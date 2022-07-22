Дзержинск, Нижегородская область, , 13:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку по факту получения термических ожогов ребенком в результате утечки горячей воды на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Нижегородской области.

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Инцидент произошел 21 июля рядом с одним из жилых домов на улице Октябрьской в Дзержинске. По предварительным данным, мальчик не заметил углубления с водой и провалился. Подросток получил термические ожоги и был госпитализирован.

Проверку будет проводить Дзержинская городская прокуратура, в ее рамках будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства при оказании услуг, а также обслуживании и проведении ремонта трубопровода.

В свою очередь доследственную проверку по факту публикации в СМИ об инциденте проводит следственное управление СКР по Нижегородской области. В ведомстве уточнили, что мальчику 11 лет. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель иномарки, который вместе с машиной провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге, спустя несколько дней после несчастного случая скончался.

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