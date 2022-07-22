Москва, 22 июля 2022, 13:30 — REGNUM Удар высокоточным оружием уничтожил на Украине до 300 украинских националистов «Чёрной сотни». Об этом 22 июля сообщило Министерство обороны России.

Войска
Войска
Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации министерства, российские военные нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту временной дислокации националистического формирования «Чёрная сотня» в Краматорске Донецкой Народной Республики. Пункт боевиков располагался в здании школы №23.

«Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники», — говорится в заявлении МО РФ.