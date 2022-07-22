Москва, 22 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Удар высокоточным оружием уничтожил на Украине до 300 украинских националистов «Чёрной сотни». Об этом 22 июля сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

По информации министерства, российские военные нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту временной дислокации националистического формирования «Чёрная сотня» в Краматорске Донецкой Народной Республики. Пункт боевиков располагался в здании школы №23.

«Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники», — говорится в заявлении МО РФ.