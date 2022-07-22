Таллин, , 13:29 — REGNUM Использование европейских структурных фондов Эстонией разделено на шесть основных целей — более «умная», «зеленая», «социальная», «приближенная к людям», «связанная Эстония», а также «справедливый переход». Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более зеленая Эстония» означает инвестиции в реорганизацию энергетической системы, развитие возобновляемых источников энергии, предотвращение изменений климата и смягчение их последствий. Предусмотренные на эти цели 780 млн евро планируется направить на реконструкцию многоквартирных домов для повышения их энергоэффективности, инвестиции в возобновляемые источники энергии, включая биометан и системы отопления, экономику замкнутого цикла и поддержку предприятий во внедрении более ресурсоэффективных решений. Также будут сделаны инвестиции в экологичный городской транспорт.

«Зеленая Эстония» тесно связан с уменьшением воздействия на климат и сокращением использования сланца. Это больше всего повлияет на северо-восточный уезд страны Ида-Вирумаа, где в целях поддержки и диверсификации предпринимательства планируется инвестировать 340 млн евро в рамках Фонда справедливого перехода.

Более «умная Эстония» означает инвестиции в развитие интеллектуальных решений, которые повышают конкурентоспособность предприятий, благосостояние людей и эффективность госуправления. На эти цели в общей сложности предусмотрено 740 млн евро для повышения научно-исследовательского, опытно-конструкторского и инновационного потенциала эстонских компаний и внедрения цифровых технологий, а также развития электронного государства и улучшения высокоскоростного подключения к интернету.

В рамках проекта «социальной Эстонии» планируется на деньги Евросоюза содействовать занятости, образованию и приобретению навыков, приводя их в соответствие с потребностями рынка труда, а также большей социальной интеграции и равному доступу к медицинскому обслуживанию. Общая сумма евросубсидий на эти цели составит 680 млн евро.

В создание более «связанной Эстонии» будет инвестирован 521 млн евро, в основном в транспортную сеть. Будут строиться и реконструироваться железные дороги, в том числе станции на маршруте Rail Baltic от Таллина до Икла, построен Пярнуский международный пассажирский терминал, электрифицировать железные дороги, строиться общеевропейская дорожная сеть TEN-T и пешеходно-велосипедные дорожки в сельской местности.

На создание «более приближенной к людям Эстонии» будет направлено 193 млн евро. Большая часть этих средств пойдет на развитие регионального предпринимательства и местных публичных услуг за пределами крупных городов. Цель состоит в том, чтобы повсеместно улучшить доступ к рабочим местам и качественным услугам и сделать жизненную среду более приятной по всей стране.