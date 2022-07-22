Кострома, 22 июля 2022, 14:41 — REGNUM Выпускник костромской Военной академии радиационной, химической и биологической защиты Андрей Соловьев получил медаль «Золотая Звезда». Об этом сообщает Минобороны России.
Соловьёв участвовал в специальной военной операции на территории Украины, командируя взводом тяжёлых огнеметов. Взвод под его руководством был обстрелян, но затем обнаружил и уничтожил склад боеприпасов, используемый противником.
Ранее звание Героя России за проявленные «мужество и героизм» в ходе спецоперации получил Денис Шишов, учившийся в костромской школе No 24. Сейчас он назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове.
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