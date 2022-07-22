Кострома, , 14:41 — REGNUM Выпускник костромской Военной академии радиационной, химической и биологической защиты Андрей Соловьев получил медаль «Золотая Звезда». Об этом сообщает Минобороны России.

Андрей Соловьев Телеканал «Звезда»

Соловьёв участвовал в специальной военной операции на территории Украины, командируя взводом тяжёлых огнеметов. Взвод под его руководством был обстрелян, но затем обнаружил и уничтожил склад боеприпасов, используемый противником.

«Колонна батальона тактической группы была обстреляна из нескольких миномётов. В максимально короткий срок отделение разведки выявило огневые позиции противника, и он был уничтожен из тяжёлой огнеметной системы. Также был выявлен и уничтожен склад боеприпасов», — рассказал костромич телеканалу «Звезда».

Ранее звание Героя России за проявленные «мужество и героизм» в ходе спецоперации получил Денис Шишов, учившийся в костромской школе No 24. Сейчас он назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове.

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