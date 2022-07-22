Калуга, 22 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова 22 июля посетила Калужскую область. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой они встретились с приёмными семьями, которые приняли 25 детей-сирот из Донбасса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужские семьи приютили 25 детей из ДНР

Губернатор Владислав Шапша отметил, что Калужская область — регион, который много лет занимается устройством детей в приемные семьи. Имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000 годов число детских домов сократилось с 31 до четырёх.

«У нас хорошо развит институт приемных семей. Мы готовим родителей. И не каждый может им стать. Те родители, которые сейчас берут детей, были готовы взять большое количество ребят. И, я уверен, что свою теплоту, свою любовь они им подарят. Нашим приемным семьям оказывается как материальная поддержка, так и социальная. Родители получают поддержку психологов, врачей, дефектологов, юристов и педагогов. Весь тот комплекс, который необходим, чтобы воспитывать новых граждан России», — сказал Владислав Шапша.

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сказала, что калужская Школа приемных родителей — одна из лучших в стране. Технологиям, которые используется в Калужской области, сейчас обучаются специалисты из 15 регионов. Из 108 детей-сирот Донбасса 25 переданы в Калужскую область, остальные — в Москву и Московскую, Воронежскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом в ДНР остались еще 500 детей, которых необходимо устроить в семьи.

«Эти дети помимо того, что они лишены родительской заботы, они еще и пережили военные действия. Наша работа будет продолжена и приобретет системный характер. Вместе с Денисом Пушилиным мы договорились, что будет создан банк данных. И после получения детьми российского гражданства регионы смогут принимать ребят из ДНР. Мы продолжим их сопровождение. Будем помогать регионам», — отметите Мария Львова-Белова.