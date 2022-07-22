Калужские семьи взяли под опеку 25 детей-сирот из Донбасса
Калуга, 22 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова 22 июля посетила Калужскую область. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой они встретились с приёмными семьями, которые приняли 25 детей-сирот из Донбасса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Губернатор Владислав Шапша отметил, что Калужская область — регион, который много лет занимается устройством детей в приемные семьи. Имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000 годов число детских домов сократилось с 31 до четырёх.
Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сказала, что калужская Школа приемных родителей — одна из лучших в стране. Технологиям, которые используется в Калужской области, сейчас обучаются специалисты из 15 регионов. Из 108 детей-сирот Донбасса 25 переданы в Калужскую область, остальные — в Москву и Московскую, Воронежскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом в ДНР остались еще 500 детей, которых необходимо устроить в семьи.