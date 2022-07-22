Воронеж, , 13:22 — REGNUM В Воронежской области 22 июля выявлены 109 пациентов с коронавирусом — на семь меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 12 человек. Всего на территории региона выявлено 391 тыс. 8 положительных результатов исследования.

381 тыс. 473 человека выписаны после курса лечения, в том числе 147 — за последние сутки.

За весь период скончались 8 тыс. 354 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.