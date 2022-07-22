Кострома, 22 июля 2022, 13:33 — REGNUM В Костроме задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.
При уроженце Средней Азии обнаружили 200 граммов опиоидного наркотика, расфасованного по 120 свёрткам.
Подозреваемый рассказал, что забрал героин по заданию куратора из Москвы. В дальнейшем опиоид должен был попасть в мелкие тайники. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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