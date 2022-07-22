Кострома, , 13:33 — REGNUM В Костроме задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.

Наркотики, которые обнаружили при задержанном https://44.xn--b1aew.xn--p1ai/

При уроженце Средней Азии обнаружили 200 граммов опиоидного наркотика, расфасованного по 120 свёрткам.

«Подозреваемый проживал на территории Костромского региона более 5 лет. Подзаработать таким образом ему предложили друзья», — говорится в сообщении.

Подозреваемый рассказал, что забрал героин по заданию куратора из Москвы. В дальнейшем опиоид должен был попасть в мелкие тайники. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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