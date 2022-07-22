Стамбул, Турция, 22 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу направляется в Стамбул для подписания соглашений по вывозу украинского зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Церемония подписания назначена на 16:30 по московскому времени (совпадает с местным). Со стороны Украины документ подпишет глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, от также направляется в Стамбул.

Кроме того, ожидается участие в церемонии президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Как сообщало ИА REGNUM, источники рассказали о достигнуты договорённостях по организации безопасного коридора для вывоза украинского зерна на внешние рынки.