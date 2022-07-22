Новосибирск, , 12:59 — REGNUM В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой после её высказываний в адрес погибших военных. Об этом 22 июля сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Ранее дать правовую оценку высказываниям Пироговой дал глава СК Александр Бастрыкин.

В отношении депутата горсовета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Статья предполагает наказание до трёх лет лишения свободы.

По версии следствия, Хельга Пирогова «опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооружённых сил России».

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК России Александр Бастрыкин рассмотрел заявление новосибирских депутатов, возмущённых высказыванием коллеги, и поручил дать случившемуся правовую оценку.