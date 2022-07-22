Ижевск, , 12:51 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 июля прививку от коронавируса сделали 699 143 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

Второй компонент препарата получили 559 385 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 174 032 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались десять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 714 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 913 случаев заражения коронавирусом, из них 29 — за минувшие сутки.