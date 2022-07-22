Ижевск, 22 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 22 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались десять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 714 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 167 913 случаев заражения коронавирусом, из них 29 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса четыре несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и пять человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы восемь человек, накануне в больницу попали четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 846 человек, 36 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, пять человек — в тяжелом состоянии, из них три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении десять жителей республики.