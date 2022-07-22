Посёлок городского типа Поназырево, Костромская область, 22 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Открыть школу в посёлке Якшанга Поназыревского района Костромской области «предполагают» к концу 2022 года. Об этом со ссылкой на главу района Лидию Удалову сообщает ГТРК «Кострома».

https://www.adm44.ru Так школа в Якшанге выглядит сейчас

К Дню знаний подрядчик — московская компания «СК Высота» окончит основные строительные работы, но не успеет оборудовать сигнализацию и видеонаблюдение. Без этого учебное заведение не получит лицензию и не сможет открыть классы для детей.

Напомним, строительство школы на 120 учеников взамен деревянного здания в Якшанге начали в 2017 году. На объекте сменилось несколько подрядчиков, но ни один из них не смог уложиться в сроки, оформить проект, правильно забить сваи и сделать гидроизоляцию. Строительство объекта вызывало большие нарекания не только у местных жителей, но и у областных властей. Место возведения школы назвали «проклятым».

Нынешний подрядчик должен был сдать объект к 1 августа 2021 года. Таким образом, отставание от графика по прогнозам чиновников составит год и 4 месяца. Отчасти завершению работ в срок помешало отсутствие рабочих. Чтобы облегчить ситуацию, на объект приняли студентов Шарьинского политехнического техникума. Они занимаются отделочными работами. Выехав на объект, губернатор Костромской области Сергей Ситников похвалил ребят за «трудовые подвиги» и отметил, что есть ещё «масса дел», заниматься которыми надлежит «взрослым дядям».