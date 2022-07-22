Калуга, 22 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2022 года прокуроры восстановили права более 2,7 тыс. работников 27 организаций. Было выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 150 млн рублей. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

Прокуратура Калужской области

В первом полугодии прокурорами было пресечено свыше трёх тысяч нарушений закона в выплате зарплате, отменено и изменено 135 незаконных правовых актов, инициировано рассмотрение судами более 350 гражданских дел по защите прав работников на своевременное и полное вознаграждение за труд, объявлено 50 предостережений руководителям организаций различных форм собственности. Прокурорами выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы, факты установления ее размера ниже МРОТ, непроведения индексации, несоблюдения работодателями порядка и сроков оплаты отпусков, расчета при увольнении, времени простоя, непредставления предусмотренных законом дополнительных выплат.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуроры внесли свыше 200 представлений, инициировали привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. По актам прокурорского реагирования 265 виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, по материалам прокуроров возбуждены и расследуются пять уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы», — отметила Искрина Басулина.