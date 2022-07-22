Иркутск, 22 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 22 июля, принял участие в областном мероприятии «День поля». Событие состоялось в Черемховском районе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Игорь Кобзев: В регионе с этого года начнет работать новая программа обновления сельхозтехники и оборудования

В ходе посещения специализированной выставки новейших образцов сельскохозяйственной техники глава региона заявил, что в Приангарье начнет работу новая программа обновления техники и оборудования, включающая в себя возмещение затрат на уплату лизинговых платежей.

«Задача программы повысить доступность приобретения техники и оборудования для всех аграриев. В этом году только на это направление в регионе предусмотрели рекордную цифру — более 900 млн рублей. Объем поддержки по уплате лизинговых платежей увеличен на 70% за счет средств областного бюджета. Также побит рекорд 2019 года по поддержке сельского хозяйства, она составляет 3,8 млрд рублей. Большая часть — 3 млрд рублей — областные средства. Надеюсь, что все принятые решения окажут только положительное влияние на развитие сельского хозяйства, даст возможность получить богатый урожай и хорошие показатели в животноводстве», — отметил Игорь Кобзев.

Как пояснил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, в рамках новой программы процент возмещения сельхозтоваропроизводителям по лизинговым платежам и договорам приобретения техники составит от 40% до 70%.

«Мы видим серьезную тенденцию последних лет, что наши производители стали приобретать высокопроизводительную энергонасыщенную технику, обновлять машинотракторный парк. Надеемся на увеличение объемов производства. Это самая большая статья в региональной госпрограмме развития сельского хозяйства», — сказал министр.

На специализированной выставке было представлено более 50 единиц машин: тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины, грузовые автомобили и другая техника российских, а также белорусских производителей.

Как сообщили в минсельхозе региона, в настоящее время заключено 6 соглашений о сотрудничестве с белорусскими компаниями. Все они имеют на территории Иркутской области дилеров, осуществляющих предпродажную подготовку, сервисное обслуживание и ремонт техники и оборудования.

Кроме того, Игорь Кобзев вручил сегодня государственные награды от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и благодарственных письма от своего имени передовикам и ветеранам сельхозотрасли региона, а также представителям профильных образовательных организаций.

В рамках «Дня поля», после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений, состоялись конкурсы профмастерства. В текущем году заявку для участия в состязаниях «Лучший пахарь» подали 19 конкурсантов, представляющие 18 районных муниципальных образований.

Помимо профессиональных трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы, участие в конкурсе приняли обучающиеся профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

За звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» боролись 23 участницы из 17 территорий.

Победители получат денежные призы. Имена лучших в профессиональных состязаниях опубликуют на сайте регионального минсельхоза https://irkobl.ru/sites/agroline/.

Также будут названы имена победителей этапа региональной серии любительских турниров «Самый сильный на селе», который проходил на площадке «Дня поля». Победители этого конкурса примут участие в финальном Всероссийском турнире по силовому экстриму среди сельского населения. Его проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация силового экстрима России».