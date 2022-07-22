Кабул, 22 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В городе Парван в центре Афганистана мужчина убил своего четырёхлетнего ребёнка, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Журналисты утверждают, что инцидент произошёл во время ссоры мужчины с женой. Якобы житель города выбросил из окна четырёхлетнего ребёнка.

Представители движения «Талибан» подтвердили факт случившегося, не сообщив подробностей.

Представитель полиции Парвана Камран Хабиби заявил, что отец ребенка арестован.