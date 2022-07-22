Нижний Новгород, 22 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Коллектив ИА REGNUM с 20-летием со дня создания поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

«Уважаемые сотрудники ИА REGNUM! Поздравляю вас с 20-летием со дня основания агентства!

Вы работаете с самым ценным, что есть в нашем мире — информацией. Создание интересной читателям новости или заметки требует большого профессионализма и самоотдачи. За время работы REGNUM были созданы тысячи таких материалов, в том числе эксклюзивных. Агентство стало прекрасной школой для огромного числа людей, работающих сегодня в разных сегментах медиаотрасли и за ее пределами. Большое внимание традиционно уделялось развитию региональной корреспондентской сети. Данное направление положительно отразилось на развитии журналистки на всей территории страны.

Всех, кто работает и работал в рядах Regnum, поздравляю с юбилеем агентства! Желаю, чтобы на профессиональном пути вам встречалось как можно больше интересных тем и ценных источников данных. А самое главное — здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!».