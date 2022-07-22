Кабул, , 12:35 — REGNUM Пограничные заставы будут восстановлены на границе Афганистана с Ираном, пишут афганские СМИ.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

207-й армейский корпус «Аль-Фарук» армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со штабом в Герате сообщает, что начаты работы по восстановлению погранзастав на границе с Ираном, и предполагается, что они будут задействованы в ближайшее время.

В штабе корпуса заявили, что со строительством этих постов там также будут размещены пограничные войска для защиты границ.

Заместитель командира корпуса, посетив разрушенные заставы, поручил восстановить их местным чиновникам.

При прежнем режиме пограничные заставы и посты были уничтожены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и все их имущество разграблено, но теперь «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерен их восстановить.