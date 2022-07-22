Кабул, 22 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль повторные браки талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновников спровоцировали увеличение калыма за невесту до 10 млн пакистанских рупий (около 2,5 млн рублей), сообщают местные СМИ.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Согласно информации журналистов, афганские чиновники выплачивают за невест, которых берут второй или третьей женой, «непомерный калым», размер которого достиг 10 млн пакистанский рупий. Такие браки не редкость несмотря на предписание лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избегать множественных союзов.

Отмечается, что обеспокоенность по этому поводу выражает молодёжь Забуля, поясняя, что не может позволить себе заплатить подобную сумму.