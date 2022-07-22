Чебоксары, , 12:19 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев поздравил главного редактора Модеста Колерова и всю команду ИА REGNUM c 20-летием создания.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

«ИА REGNUM объединяет высококлассных специалистов, по-настоящему увлечённых и преданных своему делу. Поддерживая высокую профессиональную планку, сохраняя основополагающие принципы отечественной журналистики, вкладывая частичку себя в любимое дело, они создают качественные медийные продукты для миллионов людей. Живой отклик на вопросы современного общества, события в экономике и политике, образовании и науке, спорте и культуре, всесторонняя, компетентная и взвешенная оценка служат образцом высокого профессионализма для коллег в этой сфере», — написал он.

Особым образом глава Чувашии отметил проекты, направленные на сохранение исторической памяти, в которых Чувашия принимает деятельное участие.

«Высоко ценю объективную оценку происходящих в жизни Чувашской Республики событий. Желаю коллективу неисчерпаемого творческого вдохновения и новых профессиональных достижений!», — заключил Олег Николаев.