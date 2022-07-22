Лиссабон, 22 июля 2022, 12:15 — REGNUM Мощные лесные пожары в Европе становятся более частыми, наносят больший ущерб и их всё труднее остановить, передает 22 июля Associated Press. По словам ученых, ситуация, скорее всего, будет усугубляться, если не принять решительных мер.

Лесной пожар
Лесной пожар
Firecorps.org

Массовое переселение европейцев из сельской местности в города за последние полвека привела к тому, что леса и значительные территории бывших сельскохозяйственных угодий были заброшены и оказались во власти засухи и жары. В таких условиях достаточно крошечной искры, чтобы разгорелся пожар.

Леса заполнены огнеопасным материалом, говорит ученый Йоханн Гольдаммер, глава Глобального центра мониторинга пожаров — консультативного органа при ООН. Это стволы и сучья упавших деревьев, сухие листья и трава, которые никто не расчищает.

«Именно поэтому мы имеем беспрецедентный риск лесных пожаров, ведь никогда раньше в истории, скажем, за последние тысячу или две тысячи лет, вокруг не было столько горючего материала», — сказал он.

Вследствие изменения климата лесные пожары стали значительно опаснее, особенно в Южной Европе, где все чаще складываются условия для возникновения пожаров — жара в сочетании с засухой и сильным ветром. Из-за этого летние лесные пожары стали «новой нормой», по словам старшего преподавателя климатологии в Имперском колледже Лондона Фридерике Отто.

В июле в ЕС было отмечено, что за последние пять лет на территории союза наблюдались самые интенсивные лесные пожары за всю историю наблюдений, а нынешняя засуха может стать наихудшей за многие годы. По данным ООН, потепление в Средиземноморском регионе происходит на 20% быстрее, чем в среднем по миру.

Статистика пожаров в ЕС ярко свидетельствует об этой проблеме. В 2022 году площадь выжженной местности увеличилась более чем втрое: по состоянию на 16 июля выгорело почти 450 000 гектаров, в то время как в среднем за 2006–2021 годы выгорало 110 000 гектаров.

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