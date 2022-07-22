Лиссабон, , 12:15 — REGNUM Мощные лесные пожары в Европе становятся более частыми, наносят больший ущерб и их всё труднее остановить, передает 22 июля Associated Press. По словам ученых, ситуация, скорее всего, будет усугубляться, если не принять решительных мер.

Лесной пожар Firecorps.org

Массовое переселение европейцев из сельской местности в города за последние полвека привела к тому, что леса и значительные территории бывших сельскохозяйственных угодий были заброшены и оказались во власти засухи и жары. В таких условиях достаточно крошечной искры, чтобы разгорелся пожар.

Леса заполнены огнеопасным материалом, говорит ученый Йоханн Гольдаммер, глава Глобального центра мониторинга пожаров — консультативного органа при ООН. Это стволы и сучья упавших деревьев, сухие листья и трава, которые никто не расчищает.

«Именно поэтому мы имеем беспрецедентный риск лесных пожаров, ведь никогда раньше в истории, скажем, за последние тысячу или две тысячи лет, вокруг не было столько горючего материала», — сказал он.

Вследствие изменения климата лесные пожары стали значительно опаснее, особенно в Южной Европе, где все чаще складываются условия для возникновения пожаров — жара в сочетании с засухой и сильным ветром. Из-за этого летние лесные пожары стали «новой нормой», по словам старшего преподавателя климатологии в Имперском колледже Лондона Фридерике Отто.

В июле в ЕС было отмечено, что за последние пять лет на территории союза наблюдались самые интенсивные лесные пожары за всю историю наблюдений, а нынешняя засуха может стать наихудшей за многие годы. По данным ООН, потепление в Средиземноморском регионе происходит на 20% быстрее, чем в среднем по миру.

Статистика пожаров в ЕС ярко свидетельствует об этой проблеме. В 2022 году площадь выжженной местности увеличилась более чем втрое: по состоянию на 16 июля выгорело почти 450 000 гектаров, в то время как в среднем за 2006–2021 годы выгорало 110 000 гектаров.

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