Барнаул, 22 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков в Алтайском крае во второй половине дня 22 июля и в первой половине ночи 23-го ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 17–18 июля.

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