* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 22 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Свыше 40 тысяч пользователей социальной сети Twitter призывают администраторов заблокировать страницы участников движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Afghanistan International.

geralt Twitter

СМИ сообщает о кампании по сбору подписей, к которой на второй день присоединились более 40 тыс. человек со всего мира. Некоторые называют участников движения «террористами», утверждая, что они отняли у афганцев свободу.

«Я не из Афганистана, но я знаю, что большинство из нас не хотят жить под властью режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или чего-то в этом роде», — заявил британский политолог Крис Блэкберн. Он добавил, что при режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганцам не разрешается слушать музыку, девочкам — ходить в школу, а женщинам — работать вне дома. Он попросил всех присоединиться к этой кампании и попросить Twitter заблокировать страницы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хабиб Хан, один из активистов кампании, говорит, что талибы хотят показать мировому сообществу, что эта группировка реформировалась с помощью Twitter. Он считает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «террористической» группировкой, добавляя, что эта группировка использует Twitter для своей пропаганды.

Хила Наджиб, дочь Наджибуллы, бывшего президента Афганистана, казненного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при первом их правлении, написала: «Я верю в свободу слова, но они ее душат и выборочно используют свободы. Они используют насилие, чтобы заставить людей замолчать, у них не должно быть доступа к социальным сетям».

Умар Фарук, одна из жертв нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на их университет, говорит: «Я прошу Twitter закрыть странички, связанные с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Некоторые другие пользователи считают «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой и просят Twitter остановить распространение терроризма, закрыв аккаунты этой группы.

Зела Зази, бывший офицер афганской полиции при Ашрафе Гани, пишет: «Я хочу, чтобы Twitter заглушил голос этой террористической группировки, заблокировав странички талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Активность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Twitter означает поддержку терроризма. Пожалуйста, не поддерживайте террористические сети».

В среду в социальных сетях компании «Мета» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были заблокированы странички информационного агентства «Бахтар» и Афганского национального телевидения, подконтрольных талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ахмадулла Ватик, глава Национального радио и телевидения Афганистана, назвал свою организацию «голосом народа» и назвал блокировку «противоречащим всем принципам СМИ и свободе выражения мнений».

Но компания «Мета» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила Afghanistan International, что блокировка страниц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связана с тем, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористической группой, находящейся под санкциями в соответствии с законами США.