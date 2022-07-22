Обнинск, Калужская область, , 12:45 — REGNUM Система менеджмента качества Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Ростех) соответствует требованиям национального стандарта авиационной промышленности, подтвердили эксперты международной компании по аудиту и сертификации. Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Продукция для авиакосмической отрасли Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина

Аудиторы провели оценку деятельности подразделений «Технологии», задействованных в проектировании, разработке и производстве изделий из полимерных композиционных материалов и остекления для аэрокосмической техники. В ходе проверки рассмотрены организация научно-исследовательской деятельности, производственных процессов, взаимодействие с потребителями и работа обеспечивающих структур. В 2021 году предприятие произвело более 250 высокотехнологичных изделий для космической отрасли. Это обечайки головных обтекателей ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара», каркасы солнечных батарей и панели терморегулирования для космических аппаратов, крупногабаритные конструкции из полимерных композиционных материалов для отечественного пилотируемого космического корабля «Орёл». ОНПП «Технология» является единственным в стране производителем авиационного остекления сложной геометрии из монолитного оптического поликарбоната — фонарями из этого материала оснащены истребители пятого поколения.

«Отечественные нормативы в аэрокосмической отрасли намного лучше адаптированы к реальным условиям работы. Не уступая международным в требовательности к производителям, наши нормативные документы при соблюдении прописанных стандартов гарантируют высокое качество выпускаемой продукции и надежность», — отметил Андрей Силкин.

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