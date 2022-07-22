Кострома, 22 июля 2022, 12:02 — REGNUM Молодых людей в возрасте 17 и 18 лет осудили за кражу самокатов из Парка Победы в Костроме. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошёл в августе 2021 года. Молодые люди договорились угнать два самоката стоимостью 24 тысячи рублей. В дальнейшем они пользовались ими в личных целях. Личность воров установили по камерам видеонаблюдения.
Суд стал лишать свободы костромичей. С учётом их молодого возраста, проблем со здоровьем, возмещения ущерба им назначили наказание в виде обязательных работ.
Справка: шеринг самокатов появился в Костроме в 2021 году. Они расположены в центральной части города и туристических местах — на набережной левого берега Волги, аллее на проспекте Мира, парке «Берендеевка», около Ипатьевского монастыря и Октябрьской площади и так далее.
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