* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:49 — REGNUM Между участниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане произошёл конфликт, сообщают местные СМИ.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, 14-летний Шамсулла был арестован и обезглавлен пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Касатараш уезда Дех Салах провинции Баглан при обыске в доме.

Согласно источникам, отец Шамсуллы, вместе с членами семьи и жителями кишлака отвез тело сына в штаб-квартиру службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центре уезда в знак протеста. Но с визитёрами поступили жестоко: избили сопровождавших мужчину лиц и сломали отцу Шамсуллы руки ударами прикладов.

По имеющимся данным, после этого произошло столкновение таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с пуштунскими.