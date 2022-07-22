Тамбов, , 11:40 — REGNUM В Тамбове мужчина, который 20 июля похитил ребёнка из коляски, задержан по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Детская коляска

Днем 20 июля на пешеходном переходе на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской к 34-летней женщине с коляской подбежал 51-летний мужчина, выхватил шестимесячного мальчика из коляски и побежал по проезжей части, где вместе с ребёнком бросился на капот проезжавшего автомобиля. Ребёнка у него отняли очевидцы, они же удерживали мужчину до приезда полиции.

Ребёнка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей и отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Для определения психического состояния мужчины в рамках следствия ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. ГТРК «Тамбов» сообщает, что мужчина напал на мать с ребёнком, потому что «хотел попасть в тюрьму». Об этом он якобы сам заявил очевидцам происшествия.