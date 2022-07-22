Ярославль, 22 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. 22 июля в Ярославле начался ремонт второй половины Октябрьского моста через Волгую. Работы начались на полосах, которые ведут из центра в Заволжский район. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт моста в Ярославле

Напомним, капитальный ремонт Октябрьского моста начался 6 июля. Подрядчик перекрыл для движения две полосы, которые обычно используются при движении из Заволжского район в центр. Теперь их ремонт завершен, и сейчас по ним пустили общественный и личный транспорт.

Подрядная организация занялась оставшимися двумя полосами. Сейчас рабочие демонтируют отбойник на въезде на мост со стороны Октябрьской площади, уже сняты шумоизоляционные экраны, которые ставили в 2014 году. Начата фрезеровка старого покрытия на второй половине моста.

Рабочих в жилетках «Ярдормоста» ощутимо больше, чем было в начале ремонтных работ. Напомним, к 1 сентября планируется открыть движение по всем четырем полосам, а срок окончательной сдачи Октябрьского моста после ремонта — 1 октября 2022 года.