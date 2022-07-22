Мадрид, , 11:34 — REGNUM Раньше Испания была лишь остановкой на ежегодном пути белых аистов в Африку, но теперь значительное число этих птиц предпочитает зимовать в этой стране, передает 22 июля агентство France-Presse.

Белый аист ru.torange.biz

Эти длинноногие птицы со всей Европы мигрируют на зиму в африканские страны и возвращаются весной.

Но обилие пищи на свалках в сочетании с более теплой погодой заставляет все больше число аистов зимовать в Испании, не пускаясь в трудный и опасный путь над Гибралтарским проливом, во время которого многие птицы гибнут из-за сильных ветров.

На свалке под Мадридом сотни белых аистов уворачиваются от мусоровозов в поисках объедков среди гор разноцветных мусорных пакетов.

«Для нас они — часть пейзажа», — говорит работник санитарной службы Карлос Пинто на свалке городка Пинто примерно в 30 километрах южнее Мадрида.

На свалку ежедневно поступает от 200 до 300 тонн пищевых отходов, и аисты сразу же направляются в зоны, «где есть свежий мусор».

По оценкам специалистов, около 70% аистов больше не мигрируют в Африку, в основном из-за легкодоступной пищи, которую они находят в Испании на мусорных свалках.

«Поскольку они перелетают в поисках пищи, — говорит ветеринар Альмудена Сориано, — открытая свалка для них — это шведский стол. Больше нет необходимости куда-то лететь».

Это касается как аистов, родившихся в Испании, так и прилетающих из более северных европейских стран, таких как Дания, Германия и Нидерланды.

Некоторые аисты после зимы возвращаются в Северную Европу, а другие остаются в Испании навсегда.

Хотя легкодоступность пищи на свалках является основной причиной прекращения миграции аистов, это, «вероятно, также связано с тенденцией к повышению температуры» в результате изменения климата, как следует из доклада природоохранной организации.

Муниципалитет Пинто рассматривает возможность накрыть свалку, чтобы аисты не заглатывали пластик и другие потенциально опасные предметы. Если решение будет принято, аисты могут улететь.

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