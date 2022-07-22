Бабынино, , 12:21 — REGNUM Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего начальника Бабынинского райотдела регионального управления судебных приставов, которая воровала деньги должников, перечисленные в счёт оплаты штрафов. Деньги предназначались для федерального бюджета. Об этом 22 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области.

Приговор суда

Установлено, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года обвиняемая, являясь старшим судебным приставом — начальником Бабынинского районного отдела судебных приставов УФССП по Калужской области, совершила хищение денежных средств на общую сумму более 60 тыс. рублей, взысканных в рамках исполнительных производств. Женщина перечисляла деньги на банковские карты своих знакомых с последующим перечислением на свой лицевой счет.

Судом женщина признана виновной и приговорена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 3 года.

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