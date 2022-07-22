Ярославль, 22 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ярославская полиция предупредила жителей о новом виде мошенничества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жертвой стал житель Ярославского района 1997 года рождения. Он познакомился с девушкой в интернете. Во время общения девушка предложила ему сходить в кино.

«В ходе общения они договорились о встрече в кинотеатре, после чего новая знакомая в мессенджере прислала ссылки для оплаты билетов на сеанс. Молодой человек перешел по предложенной ссылке, затем ввел реквизиты банковской карты, в результате произошло списание денежных средств в сумме около 200 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мужчина обратился в полицию, сейчас по этому факут возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают ярославцев быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах.