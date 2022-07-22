В афганской провинции Тахар боевики уничтожили патрульный пикап
Талукан, Афганистан, 22 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Афганистане в провинции Тахар произошло нападение на патрульный пикап «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают местные СМИ.
ArmyAmber
Афганистан
По их информацию, атаку совершили участники Фронта национального сопротивления. В результате погибли три человека, ещё столько же получили ранения.
Инцидент произошел в кишлаке Навабад возле города Талукан, административного центра провинции, когда пикап талибов патрулировал этот район.
В последнее время Фронт сопротивления пытается активизировать военные действия в провинции Тахар.