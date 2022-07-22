Талукан, Афганистан, 22 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Афганистане в провинции Тахар произошло нападение на патрульный пикап «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают местные СМИ.

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По их информацию, атаку совершили участники Фронта национального сопротивления. В результате погибли три человека, ещё столько же получили ранения.

Инцидент произошел в кишлаке Навабад возле города Талукан, административного центра провинции, когда пикап талибов патрулировал этот район.

В последнее время Фронт сопротивления пытается активизировать военные действия в провинции Тахар.