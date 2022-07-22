Бухарест, 22 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа вызван на допрос в румынское Национальное антикоррупционное управление (DNA) в связи с расследуемым указанной структурой делом о присвоении государственных средств. Об этом 22 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Согласно официальной информации, перед следователями Дэа предстал в качестве свидетеля. По некоторым данным, его предшественник на этом посту Адриан Чесною подозревается в подтасовке результатов экзаменов на получение крупных должностей в министерстве и ряде подконтрольных ведомств.

В данный момент действующий глава румынского Минсельхоза отказывается от каких-либо комментариев на эту тему.

Напомним, Министерство сельского хозяйства Румынии является одним из ключевых органов правительства страны.