София, , 11:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки предложили Болгарии очередной крупный контракт на покупку истребителей F-16 для нужд болгарских ВВС. Об этом 22 июля со ссылкой на заявление действующего министра обороны Болгарии Драгомира Закова сообщает софийская газета «Стандарт».

Истребители F-16 Airwork.nl

По словам Закова, речь идет о партии военных машин в количестве от 6 до 8 единиц. «Необходимо внимательно изучить это предложение, поскольку оно вполне приемлемо для нашей страны», — резюмировал он на заседании парламентского комитета по обороне.

Сообщается, что общая сумма сделки составляет $1,320 млрд. При этом София может получить отсрочку на соответствующие выплаты до 2030-го года.

Напомним, ранее американский концерн Lockheed Martin выразил готовность обеспечить ВВС Болгарии 8 самолетами. При этом срок действия этого предложения закончится в ноябре нынешнего года.

Связаны ли указанные потенциальные контракты между собой, не уточняется.