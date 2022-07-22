София, 22 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В районе курортного города Поморие в Бургасской области на юго-востоке Болгарии обнаружен военный боеприпас, представляющий опасность для окружающих. Об этом 22 июля сообщает БНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

По некоторым данным, речь идет о торпеде времен Второй мировой войны, вымытой на берег в результате сильного шторма. Другие источники утверждают, что снаряд имеет украинскую маркировку.

На место происшествия отправлена группа экспертов ВМС Болгарии. Опасная находка будет уничтожена в море.