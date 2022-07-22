Исламабад, , 11:04 — REGNUM Валюта Пакистана переживает худшую неделю за более чем два десятилетия, и инвесторы опасаются, что страна рискует вслед за Шри-Ланкой стать следующей развивающейся страной, которая объявит дефолт по внешнему долгу, сообщает 22 июля Financial Times.

Пакистанская рупия

Почти 7-процентное падение пакистанской рупии до 226 рупий за доллар стало очередной неудачей для национальной валюты, которая значительно упала с начала 2022 года. Если не произойдет скорейшего восстановления, это будет самое резкое недельное падение рупии с ноября 1998 года.

В стране растет обеспокоенность тем, что согласованного на прошлой неделе кредита МВФ в размере 1,2 млрд долларов может оказаться недостаточно для предотвращения кризиса платежей. В 2022 году облигации Пакистана показали один из худших результатов на развивающихся рынках.

Крах Шри-Ланки стал одним из самых ярких проявлений широкой нестабильности на развивающихся рынках, страдающих от роста цен на сырьевые товары. Однако, по словам аналитиков, учитывая большую численность населения Пакистана, его стратегическое положение и наличие ядерного оружия, финансовый кризис в стране чреват куда более серьезными последствиями.

«Международные последствия внутреннего краха Пакистана будут гораздо серьезнее, чем у Шри-Ланки, — считает пакистанский эксперт по вопросам национальной безопасности Хасан Аскари Ризви. — Я думаю, многие иностранные государства хотели бы избежать откровенной катастрофы в Пакистане, вызванной экономическим коллапсом крахом».

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