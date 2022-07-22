Ташкент, 22 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Узбекистане 22–24 июля пройдет VI Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса», мероприятие состоится при поддержке свыше 10 международных и 5 национальных организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Об этом ИА REGNUM сообщили во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

«В ходе двух дней прозвучат свыше 100 докладов известных ученых-востоковедов более чем из 35 стран мира, посвященных культурному наследию Узбекистана и стран Центральной Азии», — сообщили в обществе.

Отмечается, что в работе конгресса примут участие свыше 250 ученых-востоковедов с мировыми именами, в числе которых — 33 директора известных международных музеев, 15 директоров национальных музеев, 6 представителей международных организаций, свыше 15 академиков, более 20 профессоров, более 20 докторов наук.

«Ключевым событием Конгресса станет презентация 10 новых томов книг-альбомов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» (51-60 том). Таким образом, коллекция иллюстрированных книг, над которыми работали свыше 350 ученых более чем из 25 стран, 100 библиотек и музеев с мировым именем, уже достигла 60 томов», — отметили в обществе.