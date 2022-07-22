София, 22 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Болгарии объявлено о начале региональной фазы масштабных учений военно-морских сил страны «Бриз-2022». Об этом 22 июля сообщает БНР.

Harrieta171 Болгария

Согласно официальной информации, на сегодня, 22 июля, назначена так называемая «демонстрационная часть» мероприятия, в ходе которой в акватории Черного моря Варны и Бургаса будут отработаны тестовые задания по отражению воздушных атак и обезвреживанию морских мин. Предполагается, что на одном из военных кораблей будет присутствовать специальный наблюдатель — президент Болгарии Румен Радев.

В нынешнем году в соответствующих учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, а также 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 моряков.